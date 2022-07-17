Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını

17.07.2022 15:40
Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

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