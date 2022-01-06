Son dakika haberi: Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Medrese Mahallesi Bakacaktaşı mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevlere iki hizmet aracı ve bir arazözle müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, bir dönüm alanda zarara yol açtı.