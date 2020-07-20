Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları 28 ayrı operasyonda 42 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları 28 ayrı operasyonda 42 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen 1 kişi tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13.07.2020 - 19.07.2020 tarihleri arasında yapılan 28 ayrı olay ve yakalamada; 24 gram esrar, 4,44 gram metamfetamin,6,92 gram skunk maddesi, 557 adet sentetik ecza hap, 26 kök kenevir bitkisi, 1,24 gram bonzai, 2 adet cam aparat (Payp), 2 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi. Polis olaylarla ilgili toplam 42 şüpheli hakkında işlem yaparak adli makamlara sevkedilen 1 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı 23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 23:10 İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı
23:37
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
23:21
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
23:10
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 23:46:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]