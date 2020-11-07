Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Balıkesir'de polis 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
07.11.2020 09:58
Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04.11.2020 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 16,63 gram metamfetamin, 39 adet sentetik ecza hap ve 12,28 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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