Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı

25.06.2022 09:02
Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı

Son dakika haberler... Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Kepsut, Marmara ve Savaştepe yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı - Son Dakika
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