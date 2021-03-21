Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında: asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 16 zanlıyı yakaladılar. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 2'sİ tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 20.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Bigadiç İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 16 şahıs yakalanmış, yakalanan 16 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,18 gram metamfetamin, 57 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram sentetik bonzai, 3,19 gram esrar, 0,90 gram toz esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde 20.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahıs yakalanmış ve 2'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait (6) adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet kartuş, ele geçirildi. - BALIKESİR