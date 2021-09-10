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Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonu

10.09.2021 10:51
Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ekipleri bir şahsın evine yaptıkları sahte içki operasyonunda 90 şişe sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri bir şahsın evine yaptıkları sahte içki operasyonunda 90 şişe sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Alkol Kaçakçılığının ve Alkol Zehirlenmelerinin" önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şahsın ikametinde yapılan kontrollerde; 46 adet 1 litrelik sahte rakı, 35 adet 1 litrelik etil alkol, 9 adet 70 cc sahte viski ve 62 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler el konulurken, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika


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