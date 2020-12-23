Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

23.12.2020 14:11
Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte, C.Y'nin sahte içki üreterek satışını yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 110 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı
Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler         
14:08
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu         
13:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Ortağını öldüren şahıs kendini böyle savundu: Sevgilime tacizde bulundu Ortağını öldüren şahıs kendini böyle savundu: Sevgilime tacizde bulundu         
12:32
İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı         
12:16
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı         
10:53
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar         
10:23
Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar         
10:18
İnsanlıktan utandıran anlar! Yeni doğmuş bebeğini böyle çöpe atmış İnsanlıktan utandıran anlar! Yeni doğmuş bebeğini böyle çöpe atmış         
10:14
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi         
09:13
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 14:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei