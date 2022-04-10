BALIKESİR - Silahlı kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika
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BALIKESİR - Silahlı kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

10.04.2022 05:25
BALIKESİR - Silahlı kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Balıkesir'de bir esnaf ve mahalleli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla silahlı kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Balıkesir'de bir esnaf ve mahalleli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla silahlı kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Ayvalık ilçesi Zekibey Mahallesi'nde simit fırını işletmecisi Emircan Bilir ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için etkinlik planladı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bilir, işlettiği dükkanının önünde silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.

Daha sonra kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri Türk bayrağı, çiçek, pasta ve alkışlarla karşılandı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler daha sonra pastayı keserek katılımcılara ikram etti.

Emircan Bilir, gazetecilere, teşkilatın yaptığı fedakarlıklara kayıtsız kalabilmenin mümkün olmadığını belirterek "Bu duygularla Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü böyle bir sürprizle onlarla birlikte kutlamak istedik." dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Silahlı kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Silahlı kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika
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