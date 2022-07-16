Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılan köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönerken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi kırsal mahallesindeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahlarla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavga sonunda A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.