Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü

16.07.2022 03:28

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılan köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı.

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılan köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönerken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi kırsal mahallesindeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahlarla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavga sonunda A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haber: Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 03:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement