Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvemçetmi Mahallesi'ndeki torununun düğününe giden Y.A. ve oğulları E.A. ve Y.A. ile A.Y. ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tabancayla Y.A'yı öldürmüştü. Y.A'nın oğulları E.A. ve Y.A. da A.Y'ye tabanca ile ateş etmişti. A.Y. ve seken kurşunların isabet ettiği S.Y. de olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kavgada, A.M, A.S, V.Y. ve S.Ç. ise silahla yaralanmıştı. Jandarma, olayın ardından A.Y'nin katil zanlısı oldukları belirtilen Y.A'nın iki oğlu E.A ve Y.A'yı gözaltına almıştı.