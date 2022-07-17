Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

17.07.2022 13:16
Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvemçetmi Mahallesi'ndeki torununun düğününe giden Y.A. ve oğulları E.A. ve Y.A. ile A.Y. ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tabancayla Y.A'yı öldürmüştü. Y.A'nın oğulları E.A. ve Y.A. da A.Y'ye tabanca ile ateş etmişti. A.Y. ve seken kurşunların isabet ettiği S.Y. de olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kavgada, A.M, A.S, V.Y. ve S.Ç. ise silahla yaralanmıştı. Jandarma, olayın ardından A.Y'nin katil zanlısı oldukları belirtilen Y.A'nın iki oğlu E.A ve Y.A'yı gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de jandarmadan traktör ve alkol denetimi Balıkesir'de jandarmadan traktör ve alkol denetimi 17 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 17 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Güvemçetmi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement