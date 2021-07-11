Son dakika haberi! Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü.

Yağcıköy Mahallesi'nde bir tarım arazisinden duman yükseldiğini gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğünden 6 arazöz ile 14 personelin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında 50 dönümü buğday tarlası, 250 dönümü de anız olmak üzere 300 dönümlük alan zarar gördü.