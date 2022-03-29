Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

29.03.2022 19:33
Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesi, Ahmet Bayram Caddesi, Ahmet Yesevi Camii yakınlarında S.A. idaresindeki 10 ER 057 plakalı otomobil ile 10 M 15056 plakalı S.K. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazda otomobil içinde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı ve araç içinde sıkıştı. 112 ekipleri yaralıya ilk olarak araç içinde müdahale etti daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibi sıkışan yolcuyu çıkardı. Araç içinde çıkartılan yaralı 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

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Balıkesir, Otomobil, Tragger, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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