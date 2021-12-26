Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Edremit istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 10 ATC 600 plakalı araç Mıhlı mevkiinde kavşaktan dönüş yaparken Çanakkale istikametinden gelmekte olan A.Y. yönetimideki 35 KKD 15 Plakalı otomobil ile çarpıştı. 35 Plakalı otomobilde bulunan A.Y ve M.Z'nin kafalarını ön cama vurmak yaralandı. Diğer araçta bulunan M.K ve H.F ise hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiler. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.