Son dakika haberi... Balıkesir'de üç mahallede bazı haneler karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde üç mahallede bulunan vaka ve temaslı haneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilıca, Çarmık ve Kadıköy mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bu kişilerle çok sayıda temaslının da bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla vaka ile birlikte temaslıların bulunduğu hanelere ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına karar verildi.