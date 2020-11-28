Son dakika haberi... Balıkesir'de üç mahallede bazı haneler karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Balıkesir'de üç mahallede bazı haneler karantinaya alındı
28.11.2020 10:01
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Balya ilçesinde üç mahallede bulunan vaka ve temaslı haneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde üç mahallede bulunan vaka ve temaslı haneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilıca, Çarmık ve Kadıköy mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bu kişilerle çok sayıda temaslının da bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla vaka ile birlikte temaslıların bulunduğu hanelere ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
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