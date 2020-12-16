Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Gömeç ve Gönen ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 3, Bandırma'da 2, Ayvalık, Gömeç ve Gönen ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 4 bin 355 sentetik ecza hap, 4,32 gram metamfetamin, 14,27 gram esrar, 57,30 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1540 lira, uyuşturucu içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.