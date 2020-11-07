Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu T.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 155 gram esrar 250 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Zanlı T.C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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