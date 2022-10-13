İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ferdi Y'nin (45) İstanbul ve Tekirdağ 'dan aldığı uyuşturucuyu Bursa 'ya götüreceği belirlendi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.