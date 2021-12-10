Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları istihbaratı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Ş.K, M.V.E, F.B.T, R.T ve N.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K, M.V.E. ve F.B. cezaevine gönderildi, R.T. ve N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Tokat yüzünden dünürler arasında silahlı kavga çıktı! İki canından oldu

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz