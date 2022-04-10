Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

10.04.2022 21:08
Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tuzcumurat Mahallesi Ülkü Tepe mevkisinde bir tarla sahibi budanan zeytin ağaçlarının dallarından kalanları yakmak istedi.

Rüzgarın bir anda şiddetini artırmasıyla alevler, büyüyerek zeytin bahçesine yayıldı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ve çeşitli ağaçlarla Ülkü Tepe mesire alanındaki tuvaletin çatısı zarar gördü.

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Balıkesir, Edremit, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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