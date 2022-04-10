Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tuzcumurat Mahallesi Ülkü Tepe mevkisinde bir tarla sahibi budanan zeytin ağaçlarının dallarından kalanları yakmak istedi.
Rüzgarın bir anda şiddetini artırmasıyla alevler, büyüyerek zeytin bahçesine yayıldı.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ve çeşitli ağaçlarla Ülkü Tepe mesire alanındaki tuvaletin çatısı zarar gördü.
Kaynak: AA
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