Balıkesır'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Balıkesır'e şehit ateşi düştü

13.05.2022 01:14

Balıkesır'e şehit ateşi düştü Gaziantep'te sınır karakoluna düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit oldu.

Balıkesır'e şehit ateşi düştü

BALIKESİR - Gaziantep'te sınır karakoluna düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Şehidin baba ocağı olan Balya ilçesi Çamavşar kırsal mahallesine acı haber ulaştı.

Gaziantep'de öğleden sonra hainlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesir'li Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Salar'ın şehadet haberi baba ocağı olan Balya ilçesi Çamavşar kırsal mahallesini yasa boğdu. Şehidin çiftçilikle uğraşan babası Mehmet Salar, annesi Fatma Salar büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini acılı aileye Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga verdi ve taziyelerini iletti. Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın 20 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine büyük Türk bayrağı asılırken mahalle sakinleri'de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Balıkesır'e şehit ateşi düştü
Balıkesır'e şehit ateşi düştü
Balıkesır'e şehit ateşi düştü
Balıkesır'e şehit ateşi düştü
Balıkesır'e şehit ateşi düştü

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Balıkesir, Gaziantep, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesır'e şehit ateşi düştü - Son Dakika


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