Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. - Son Dakika

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü