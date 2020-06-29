Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı.
Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:25 Kaynak: AA
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