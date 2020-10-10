Son dakika haberi | Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor

10.10.2020 13:59
Son dakika haberi | Balıkesir

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de kente özgü kültürel değerler, yöresel ürünler, sanayi ve yatırım olanakları ile turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Marka Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Balıkesir'de kente özgü kültürel değerler, yöresel ürünler, sanayi ve yatırım olanakları ile turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Marka Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Valilik önderliğinde, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in her ilçesindeki ürünlerin ayrı ayrı tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Her ilçenin ürettiğini güçlü bir değer olarak ortaya koymak gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu proje, uzun bir süreç ve kişilerle ilerleyecek bir proje değil. Her birimizin ayrı ayrı sahiplenmesi gereken bir çalışma." dedi.

Yılmaz, şehrin birçok değere sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı illeri bir ürünü ile tüm Türkiye tanıyor. Kimisi sadece pastırması, kimisi sadece leblebisi ile meşhur. Biz hangisinden bahsedelim, zeytin mi, zeytinyağı mı, kuzu mu, peynir mi, yemek mi? O kadar zenginiz ki bu tanıtım eksikliğini getiriyor. Bu çalışmayla Balıkesir'i önce ülke pazarına, sonra uluslararası pazara sokmak istiyoruz."

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da kentin tarihi, kültürel değerleri, sanayisi, lojistik imkanları, gastronomisi ve ülke ekonomisine katkılarıyla değerli bir il olduğunu anlattı.

Marka Şehir Projesi ile bölgedeki hizmet ve tesis kalitesini yükselterek, çeşitliği sağlayıp turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini aktaran Kula, şöyle konuştu:

"Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünleriyle markalaşmasını sağlamayı ve kente doğru yatırımcıları çekmeyi amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz, Balıkesir halkının kültürel ve ekonomik anlamda yaşam kalitesini yükseltmek. Projenin hedeflenen süresi 5 yıl. İlk yıl için ayrılan bütçe 1,5 milyon lira. Projeyle turist sayısının yüzde 30, turizm gelirlerinin yüzde 50 artmasını öngörüyoruz. Balıkesir, Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından biri. Çok ciddi turizm potansiyeli var. Öncelikli hedefimiz, turizmi çeşitlendirerek, kış, doğa, gastronomi, kültür turizmi gibi iş ve katma değeri yüksek turizm hedeflerini gerçekleştirerek, şehre daha çok turist çekebilmek. Büyük şehirlere yakınlığımız, uçağa binmeden ulaşım imkanları, keşfedilmemiş yerlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz en büyük avantajımız."

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, projenin logo tanıtımı yapıldı ve proje ortakları arasında sözleşme imzalandı.

Balıkesir, Ticaret, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Balıkesir 'Marka Şehir Projesi' ile dünyaya açılmayı hedefliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor         
12:05
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada         
09:50
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei