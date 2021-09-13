Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 42 şahsa FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonlarda 42 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan, 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı üzerine şüphelilerin yakalanması amacıyla 13.09.2021 Pazartesi günü Saat: 07.00 itibarı ile Balıkesir merkezli toplam 23 il, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde 52 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR