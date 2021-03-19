Son dakika... Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon - Son Dakika

Son dakika... Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

19.03.2021 12:32

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon Jandarma Balıkesir merkezli 6 ilde, PKK'ya finans sağlayan 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

BALIKESİR - Jandarma Balıkesir merkezli 6 ilde, PKK'ya finans sağlayan 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü/tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 6 İlde Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla, Şırnak illerinde 19 Mart 2021 saat: 07.00'den itibaren eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler ile birlikte silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Son dakika... Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon
Son dakika... Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

Balıkesir, Jandarma, Finans, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon - Son Dakika


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