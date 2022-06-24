Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen şüpheliler arasında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu, zanlılardan bazılarının ise "ev abisi", "ev ablası", "bölge üniversite mesulü" ve polis akademisinden atılan öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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