Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten 27 şüpheli, geçen 24 Haziran'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Polisteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.