Son dakika haberi! BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi! BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

06.07.2022 11:47

Gelen son dakika haberlerine göre BALIKESİR merkezli 7 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BALIKESİR merkezli 7 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten 27 şüpheli, geçen 24 Haziran'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Polisteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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