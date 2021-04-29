Son dakika haberi: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Adana'da gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 9 zanlı "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları ve diğer bazı örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmış, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 6'sı infaz koruma memuru, 1'i müezzin, 4'ü meslekten ihraç edilmiş 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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