Balıkesir merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonla yakalanan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı öne sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika