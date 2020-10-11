Son dakika haberi... Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir ve Manisa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheliye yönelik Balıkesir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 25 araç satış sözleşmesi, iki rehin sözleşmesi, borç listesi bulunan 4 ajanda, toplam 50 bin lira değerinde 3 senet, miktar kısmı boş, alan ve veren kısmı yazılı bir senet, bir tabanca, 80 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.