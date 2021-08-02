Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak - Son Dakika

Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tekstil teknolojisi ile metal işleme teknolojisi bölümleri açıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. arasında imzalanan, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın katılım sağladığı protokol kapsamında, tekstil teknolojisi alanında açılan bölümde eğitim görecek öğrencilere, eğitim sürecince ihtiyaçları karşılanacak ve iş imkanı sağlanacak.

Ayrıca yeni açılan metal işleme teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerin tamamına burs imkanı sağlanacak ve okurken mesleklerini icra edip beceri kazanmaları sağlanacak.

Protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İşbir Sentetik Genel Müdür Vekili Gürsel Ötegengil, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Geniş katıldı.