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Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti - Son Dakika

Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti

17.02.2022 22:38
Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir vatandaşı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karıştığı bahanesiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandıran çete, polisin 3 ay süren çalışmaları sonucunda Şanlıurfa ve Mersin'de kıskıvrak yakalanarak çökertildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir vatandaşı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karıştığı bahanesiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandıran çete, polisin 3 ay süren çalışmaları sonucunda Şanlıurfa ve Mersin'de kıskıvrak yakalanarak çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta ikamet ettiği öğrenilen A.İ.A. isimli bir vatandaşı telefonla arayan çete üyeleri, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra şahsın adının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karıştığı, banka hesaplarındaki paraların kontrol edileceği söyledi. Bu yolla A.İ.A'nın bankada bulunan yaklaşık 3 milyon liraya tekabül eden 209 bin dolarını çektiren dolandırıcılık şebekesi, yine çete üyesi olan bir kişiye A.İ.A'nın paraları teslim etmesini sağladı.

Dolandırıldığını anlayan A.İ.A'nın şikayeti üzerine harekete geçen Ayvalık Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki tüm güvenlik kameralarını didik didik ederek dolandırıcıların izini sürdü.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren nefes kesen çalışmaların yanı sıra gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler sonucunda 4 çete üyesinin Şanlıurfa ve Mersin'de olduğunu tespit etti.

Geçtiğimiz 14 Şubat günü eş zamanlı operasyonlar sonucunda 4 kişilik dolandırıcılık çetesinin üyeleri kıskıvrak yakalanarak Ayvalık'a getirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün gözaltında tutulan 4 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılama sonrasında dolandırıcılık çetesi üyelerinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti
Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti
Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti

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Balıkesir, Şanlıurfa, Hisarcık, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balıkesir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti - Son Dakika


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