Balkondan düşen çocuk yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2. Katın balkonunda düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay Fatih mahallesi Erdoğdu sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. 3 yaşındaki Ecrin D.,Balkona oynamaya çıktı. Balkon korumalarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardımına koştular. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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