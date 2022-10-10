BALTALI SALDIRIDA YARALANDI, 3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

BALTALI SALDIRIDA YARALANDI, 3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

10.10.2022 22:38

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan Sezai Orhan (52), kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan Sezai Orhan (52), kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Ekim'de Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta meydana geldi. Sezai ve Kevser Orhan, iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak antenin kablosunu söken yan dairedeki komşuları Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S. ile tartıştı. Semih Ö. ile Nurseven S. baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Orhan çiftine saldırdı. Sezai ve Kevser Orhan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Semih Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sezai Orhan, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan, ikindi vakti kılınan namazla Öğberler Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALTALI SALDIRIDA YARALANDI, 3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak?
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
19:27 Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 00:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: BALTALI SALDIRIDA YARALANDI, 3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement