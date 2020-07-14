Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim - Son Dakika

Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına başlandı. Sanık Azimi duruşmada yaptığı savunmasında "Çocuklarım için yaşamak istedim" dedi.

24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde eşi Hasan Özbek'i (57) balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin (29) davasının görülmesine başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fazilet Azimi SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktulün abisi Ramazan Özbek de duruşmaya katıldı.

SANIK SAVUNMASINDA EŞİNDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNDE ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savunması sorulan sanık Azimi eşi ile Afganistan'da evlendiğini söyleyerek "Türkiye'ye geleli 11 yıl oldu. Türkiye'de resmi nikahımız yoktur. Eşim çalışmak için yurt dışına giderdi ben yurt dışına gitmesini istemezdim. Ben eşime 'bana resmi nikah yap, sen gittiğinde ben burada bu şekilde kalmak istemiyorum' diyordum hep. Aramızda anlaşmazlıklar olurdu ben genelde alttan alırdım. Eşim bana güvensizlik duyuyordu '10 senelik evlilikten sonra bana güvenmiyorsan ayrılalım' dedim bir gün. Eşim bunu duyunca ayrılmayı kabul etmediğini söyleyerek 'seni öldürürüm' dedi" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTEDİM"

Öldürdüğü kocasının çocuklarının yanında kendisine şiddet uyguladığını da söyleyen Azimi "Ben çocuklarım gördüğü için ayrıca üzülüyordum 'sen benden ayrılmaya nasıl kalkarsın' deyip darp ediyordu. Elleriyle boğmaya çalışıyordu. Boğulacak gibi olurdum, nefes alamazdım. Beni öldürmeye çalıştığını anladım. Bana şiddet uyguladığında karşı koyabildiğim kadar direniyordum. Ben çocukların sakin bir hayatı olmasını istedim. Daha önce de darp olayları sebebiyle polise gittim hatta elime dikiş atıldı. Şikayet ettim. Bir gün beni öldüresiye dövdü. Abisini çağırdım. Çocuklarım için yaşamak istedim. Mecburen çocuklarım için, kendim için eşimi darp etmeye karar verdim" dedi.

Mahkeme SEGBİS bağlantısında sesin sürekli yankı yapması ve sanığın sözlerinin güçlükle anlaşılması nedeniyle bu şekilde savunmasının alınmasının sağlıklı olmadığı değerlendirerek, bir sonraki celse sanığın fiziken hazır bulundurulup savunmasının devamının alınmasına karar verdi.

"25 BİN DOLARA NE OLDU BİLMİYORUZ"

Duruşmada müşteki olarak beyanda bulunan maktul Hasan Özbek'in ağabeyi müşteki Ramazan Özbek ise kardeşinin olay günü yemek yedikten sonra kendinden geçtiğini söyleyerek "Ben olay anını görmedim ama baltayı getirmiş kafasına vurup öldürmüş. Ben şikayetçiyim. Cinayet olayından önce Hasan, Afganistan'daki tarlalarını satmış 25 bin dolar kadar parayı Türkiye'ye getirmiş. Ancak paraya ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fazilet Azimi'nin tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celse fiziken duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca evde yaşananları anlatması için tanık olarak maktul ile sanığın müşterek çocuklarının dinlenilmesine karar verdi.