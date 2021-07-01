Üye Girişi
Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü

01.07.2021 16:06
Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İtfaiye ekipleri, Yangın söndürme helikopterleri ile kısa sürede müdahale edildi. Yangın orman bölge müdürlüğü ekipleri ve yangın helikopterinin çalışmaları sonucu yayılmadan kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan 16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu 16:12 Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu
Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü 16:06 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi 15:48 Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı 15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 15:07 Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi 14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi

Son Dakika Haberleri
16:47 Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
16:30 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
16:05 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
15:42 İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline gelen tepkilere Erdoğan'dan cevap geldi! Yeni eylem planı 5 hedef içeriyor
15:41 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı
15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
14:59 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü         
16:47
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti         
16:16
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim         
16:11
İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor         
16:06
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 16:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement