Balyozda Kumpas Davası: Baransu'nun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika

BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden emekli Albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen yargılamanın 21 Eylül 2012'de karara bağladığını, topam 434 sanığa mahkumiyet kararı verildiğini, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 'nde 9 Ekim 2013'te bu kararın onandığı, sonraki süreçte ise Anayasa Mahkemesi 'ne başvuru yapıldığı, 8 Haziran 2014'te "Hak ihlali" kararı vererek üzerine İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Balyoz Davasında yeniden yargılama yapıldığı bu yargılamanın beraatla sonuçlandığı hatırlatıldı. Mütalaada, bu davanın konusunu oluşturan bilgi, belge, CD, imaj, DVD videoların ise yargılamanın yenilenmesine konu edilmeyen gizli kalması gereken bilgi ve belge niteliği taşıyan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Karargahında kozmik odada saklanması gereken "çok gizli" derecede olan Egemen Harekat Planı'na ait bilgi ve belgeler olduğu kaydedildi.

"BARANSU VE OPÇİN BİRLİKTE HAREKET ETTİ"Sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz davalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması, kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün basın ayağını oluşturdukları anlatıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün etkin ve önemli görevler ifa eden yönetici nitelikte önemli bir üyesi olduğu iddia edilen Tuncay Opçin'in hükümeti ortadan kaldırmak, devlet otoritesini baskı altına almak için TSK'nın kozmik odasında saklanması gereken çok gizli, gizlilik derecesine haiz açık ismi Egemen Harekat Planı olan ve içeriği gereği gizli kalması gereken, ifşası halinde devletin savaş hazırlıklarını, savaş etkinliğini, askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte Egemen Harekat Planı'ndaki belge ve bilgileri ele geçirerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda kullanmak için Mehmet Baransu'ya verdiği anlatıldı. Mehmet Baransu tarafından Taraf Gazetesi'ne getirilen belgelerin gazete içerisinde Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yazı işleri Müdürü Yıldıray Oğur tarafından incelendiği, taranan ve çıktısı alınan belgelerin orijinallerinin ise Mehmet Baransu tarafından yok edildiği iddia edildi.

BARANSU'NUN 67 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİSanık Mehmet Baransu hakkında "Örgüt üyesi" suçundan Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada ceza aldığını ve bu cezanın onandığını hatırlatarak bu suçtan ceza verilmesi yönündeki talebin reddini istedi. Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Savcı, Baransu'nun tutukluluğunun ise devamını talep etti.

ALTAN, ÇONGAR VE OĞUR'A 22,5 YIL HAPİS İSTEMİYasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

BARANSU'YA 10 SAAT SAVUNMA SÜRESİ VERİLDİ

Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 18-19 Ekim'e erteledi. Mahkeme heyeti, Baransu'nun savunmasını 10 saatle sınırlandırdı.