Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Paşacık köyünde besicilik yapan Y.A'nın 7 büyükbaş hayvanı kayboldu.
Haber vermesi üzerine köylüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda bugün bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu - Son Dakika