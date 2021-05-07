Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangında müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.