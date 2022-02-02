Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede istihbari çalışmalar neticesinde 2 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda, 102 gram metamfetamin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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