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Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

02.02.2022 15:53
Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede istihbari çalışmalar neticesinde 2 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, 102 gram metamfetamin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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