Son dakika haberi! Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

27.03.2021 10:49
Son dakika haberi! Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı, System.String[]

Son dakika haberler: Bangladeş'in bağımsızlığının 50. ve kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. ve kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam'ın ev sahipliğinde Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve İstanbul'da yaşayan Bangladeşliler katıldı.

İslam, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu, daha da güçlendirilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

İkili ekonomik ilişkilerin son yıllarda artışta olduğunun altını çizen İslam, 1 milyar doların altında olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için daha fazla ortak çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkonsolos İslam, "Kardeş ülke Türkiye ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türk iş insanlarına Bangladeş'te yatırım ve Bangladeş'ten ithalat yapabilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Şubat ayında DEİK ve Bangladeş Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan İslam, özel sektörler arasındaki ekonomik iş birliğinin bu anlaşmalarla katlanacağına inandığını söyledi.

İki ülke arasında sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, kültür ve turizm alanlarında da iş birliğinin geliştiğini aktaran İslam, "İnsani bağlarımızın güçlenmesi önemli. Bangladeş şubatta az gelişmiş ülkeler kategorisinden gelişmekte olan ülkeler kategorisine geçmenin adımını attı. Bu gelişim ile ilişkilerimiz daha üst seviyelere taşınacaktır. Türk yatırımcıları Bangladeş'e bekliyoruz. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

cumhurbaşkanı, Bangladeş, İstanbul, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika


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