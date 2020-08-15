Son dakika haberi... Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğunda "Milli Yas Günü" Etkinliği - Son Dakika

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman'ın ölümünün 45'nci yıl dönümünde "Milli Yas Günü" anma etkinliği düzenledi.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam moderatörlüğündeki webiner etkinliğe İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ın yanı sıra birçok akademisyen ve gazeteci katıldı

Etkinlik, Bangladeş mili bayrağının yarıya indirilmesi, Bangabandhu'nun portresine çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı.

Muhammed Monirul İslam, yaptığı konuşmada, 45 yıl önce bugün bir suikast sonucu hayatını kaybeden Bangabandhu'nun bağımsız Bangladeş'in mimarı olduğunu söyledi.

Bangladeş'in 1971'de Bangabandhu'nun liderliğinde bağımsızlığını kazandığını belirten Monirul İslam, Bangabandhu'nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla Mart 2020 - Mart 2021'i "Mujib yılı" ilan ettiklerini aktardı.

Monirul İslam, Türkiye ile Bangladeş'in iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) pandemi sürecinde daha da derinleştiğini vurguladı.

Bangabandhu ve ailesi, 15 Ağustos 1975'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Bangladeş'te "Halkın Babası" olarak bilinen kurucu liderin suikasta uğradığı başkent Dakka'daki evi, Bangabandhu Anıt Müzesi olarak korunuyor.