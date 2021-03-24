Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

24.03.2021 02:05
Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberler: Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında en az 28 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında en az 28 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü (BHRN) Kyaw Win AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki yangında yaklaşık 15 bin barınağın yok olduğunu, en az 28 kişinin öldüğünü, 40'tan fazlasının ise yaralandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw dün yaptığı açıklamada, Cox Bazar'da Balukhali Kampı'nda çıkan yangının ardından 400 kişiye ulaşılamadığını söylemişti.

Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Klaauw, yangın için "çok büyük ve yıkıcı" ifadesini kullanarak felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Johannes Van der Klaauw, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yangın sonrası yardım çalışmalarını koordine ettiklerini, bu çalışmalarda önceliklerinin en savunmasız durumda bulunan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetmişti.

Bu arada Bangladeşli yetkililerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Müslüman, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika


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