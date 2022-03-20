Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü

20.03.2022 16:56
Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.

Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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