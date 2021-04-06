Bangladeş'in başkenti Dakka'da meydana gelen patlamada en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dakka'nın Munshiganj Sadar Bölgesi Emniyet Müdürü Ebu Bekir Sıddık, AA muhabirine, patlamanın Munshiganj'ın Merkez Mirkadim Bölgesi Belediye Başkanı Ebu Selam'ın konutunda yerel saatle 20.00 civarında meydana geldiğini söyledi.

Sıddık, patlamada Belediye Başkanı Selam'la olay yerinde bulunan eşi, bir başka belediye başkanı dahil en az 13 kişinin yaralandığını kaydetti.

Patlamanın bomba kaynaklı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Sıddık, şu an için incelemelerin sürdüğünü uzman ekiplerin çalışmalarına başladığını ifade etti.

Olayda ağır yaralanan 9 kişinin tedavi edilmek üzere Dakka Medical College Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, patlama sırasında Belediye Başkanı Selam'ın danışmanlarıyla toplantı yaptığı aktarıldı.

Tanıklardan birisi, bombaya benzer büyük bir patlama sesi duyduğunu ardından yangının başladığını anlatarak, çevredekilerle olay yerine koştuklarını ve orada bulunanları yanıklar içinde gördüklerini söyledi.