Bangladeş'te son 24 saatte 1897 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 310 bin 822'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 4 bin 248'e çıktı.

Bangladeş 'te son 24 saatte 1897 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 310 bin 822'ye ulaştı.

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