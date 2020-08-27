Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 436 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 436 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 304 bin 583'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 436 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 304 bin 583'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak toplamda 4 bin 127'ye çıktı.