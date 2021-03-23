Son dakika haberi! Bangladeş'teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Bangladeş'teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu

23.03.2021 11:12
Son dakika haberi! Bangladeş'teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 9 bin 600 ev küle döndü, yaklaşık 30 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 9 bin 600 ev küle döndü, yaklaşık 30 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı'nın E-8 numaralı bloğunda bugün öğleden sonra çıkan yangında binlerce kişi evsiz kaldı. Cox's Bazar ve çevredeki illerden gelen itfaiye desteğinin yanı sıra ordu mensupların da yardımıyla yangın 8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında şiddetli esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Bangladeş Mülteci Yardımı ve Geri Dönüş İşlemleri Komiser Yardımcısı Samsuddauja Nayan yaptığı açıklamada, yangında toplam 9 bin 600 evin yandığını belirterek, "Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın akşam 10.00 civarında kontrol altına alındı. Fakat hala bazı yerlerden ateşin yükseldiğin görüyoruz. İtfaiye ekibimizle beraber diğer ekipler hala çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yangında 9 bin 600 evin yandığı söyleyebiliriz" dedi.

Ukiya Kaymakamı Nizam Uddin Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Aniden meydana gelen bu durumu kontrol etmek hiç de kolay değil. Yaklaşık 30 binden fazla insan bugün evsiz kaldı. Onları başka yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra yemek servisi de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların liderlerinden biri olan Muhammed Abdullah yaptığı açıklamada, "Yangın çok hızlı yayıldığı için insanlar evlerinden hiçbir şey çıkartamadı. Bu insanların bütün birikimleri bugün yangında kül oldu. Açık havada kaldılar. Yarın ne olacağı belli değil. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Yetkililer, yangında birkaç kişinin yaraladığını ve can kaybı olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Bangladeş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bangladeş'teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye ile görüş ayrılığı yaşadığımız sır değil Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye ile görüş ayrılığı yaşadığımız sır değil         
12:29
Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı         
12:28
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bangladeş'teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei