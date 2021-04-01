ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon dolandırıcıları, eşi İstanbul'da çalışan, kendisi de 2 çocuğuyla yaşlı babasına bakan Hacer Akdemir'i dolandırdı. Telefon dolandırıcılarının 'banka görevlisi hesaplarla oynuyor, seni bu durumdan kurtaracağız' yalanıyla kandırdığı Hacer Akdemir, verilen hesap numarasına 40 bin lira gönderdi. Şüpheliler babasının hesabındaki parayı da isteyince dolandırıldığını anlayan Hacer Akdemir, polise başvurdu. Polis, havale yapılan 40 bin lirayı İzmir'den çektiği belirlenen dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 küçük çocuğuyla yaşayan ve yaşlı babasına bakan Hacer Akdemir, bugün sabah erken saatte ev telefonundan arandı. Telefondaki kişiler, banka görevlilerinin hesaplarla oynama yaptıklarını, kendilerinin de bu kişilere operasyon yapacağını söyledi. Kendisinden hesabında bulunan parayı başsavcının katibi olarak belirttikleri M.A.'nın hesabına havale yapmasını isteyen bu kişiler, paranın daha sonra kendilerine getirileceğini söyledi.

Telefondaki şüphelilerin internet üzerinden yapılan işlemler nedeniyle kendisini korkutması üzerine Hacer Akdemir, banka şubesine giderek hesabında bulunan 40 bin lirayı şüphelilerin verdiği hesaba EFT yaptı. Hesaba para gelmesinin ardından bu sefer cep telefonundan Hacer Akdemir'i arayan şüpheliler, diğer bir bankada babasına ait olan hesaptaki parayı da göndermelerini istedi. Telefondaki kişilerin konuşmalarından şüphelenen Hacer Akdemir, polisi arayarak şikayette bulundu.İZMİR'DEN ARANMIŞHacer Akdemir, kucağında küçük kızıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibine yaşadıklarını anlattı. Akdemir ile banka şubesine giden polis ekipleri gönderilen paranın İzmir'den çekildiğini belirledi. Şüphelilerin aradıkları telefon numarasının da kapandığı tespit edildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Hacer Akdemir şüphelilerden şikayetçi oldu.'BENİM GİBİ ÇOK SAYIDA KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'Banka şubesi önünde gazetecilere konuşan Hacer Akdemir, eşinin İstanbul'da çalıştığını belirterek, kendisinin de 2 çocuğuyla Manavgat'ta yaşadığını ve babasına baktığını söyledi. Hacer Akdemir, şunları söyledi:

"Sabah kahvaltı yapmadan ev telefonundan arandım. Telefondaki kişiler önce babamla görüşmek istedi, ben de onun rahatsız olduğunu söyleyince benimle konuştu. Banka şubesinde bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu söyledi. Banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri M.A. hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını, beni bu işten kurtaracaklarını söylediler. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını, bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Diğer bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve polisi aradım."