Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

KAYSERİ - Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. ve S.A. isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda şahıslara rastlanılamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları baraj gölünde çalışmalara başladı. Ayrıca Mersin ve Konya'dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine katıldı.

Öte yandan ailenin acılı bekleyişi de sürüyor.